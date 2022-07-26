Украина – Западу: Спрашивайте россиян об отношении к войне в их анкетах на визы – Politico

Страны мира должны спрашивать у всех гражданин России, подающих заявление на получение визы, поддерживают ли они войну в Украине. Об этом заявил специальный представитель по санкционной политике в Министерстве иностранных дел Алексей Макеев в интервью Politico.

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"Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну – а различные опросы показывают, что более 80 процентов россиян по-прежнему поддерживают войну – не должны получать доступ в свободный мир", – заявил Макеев. Он предложил ввести особый режим для россиян.

Этот особый режим предполагает обязательное заполнение новой анкеты для граждан России при подаче заявления на визу для поездки, скажем, во Францию ​​или Германию.

Макеев пояснил, что вопросы должны включать, например, поддерживает ли заявитель войну России и совершал ли заявитель или его родственники военные преступления. Могут так же быть вопросы о том, чувствует ли заявитель ответственность или частичную ответственность за войну.

По словам Макеева, цель такого шага в том, чтобы заставить россиян критически отнестись к действиям диктатора Владимира Путина и оказать давление на правительство.

"В конце концов, мы должны сказать российскому населению, что оно частично несет ответственность за то, что делает его правительство, – сказал он. – Я думаю, что это постепенно повлияет на население России – оно проснется и начнет думать с точки зрения ответственности и побуждения своего правительства к изменению политики".

17 июня Кабмин принял решение об отмене безвиза с Россией.

Визовый режим с Россией начал действовать с 1 июля.

Наталия Медведева

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