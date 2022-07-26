Украина – Западу: Спрашивайте россиян об отношении к войне в их анкетах на визы – Politico
Страны мира должны спрашивать у всех гражданин России, подающих заявление на получение визы, поддерживают ли они войну в Украине. Об этом заявил специальный представитель по санкционной политике в Министерстве иностранных дел Алексей Макеев в интервью Politico.
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"Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну – а различные опросы показывают, что более 80 процентов россиян по-прежнему поддерживают войну – не должны получать доступ в свободный мир", – заявил Макеев. Он предложил ввести особый режим для россиян.
Этот особый режим предполагает обязательное заполнение новой анкеты для граждан России при подаче заявления на визу для поездки, скажем, во Францию или Германию.
Макеев пояснил, что вопросы должны включать, например, поддерживает ли заявитель войну России и совершал ли заявитель или его родственники военные преступления. Могут так же быть вопросы о том, чувствует ли заявитель ответственность или частичную ответственность за войну.
По словам Макеева, цель такого шага в том, чтобы заставить россиян критически отнестись к действиям диктатора Владимира Путина и оказать давление на правительство.
"В конце концов, мы должны сказать российскому населению, что оно частично несет ответственность за то, что делает его правительство, – сказал он. – Я думаю, что это постепенно повлияет на население России – оно проснется и начнет думать с точки зрения ответственности и побуждения своего правительства к изменению политики".
- 17 июня Кабмин принял решение об отмене безвиза с Россией.
- Визовый режим с Россией начал действовать с 1 июля.
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