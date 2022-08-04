Финляндия намерена ужесточить визовый режим с РФ

Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает Yle.

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Хаависто представил правительству Финляндии методы, определенные МИД для затруднения въезда российских туристов в страну в качестве контрмеры против агрессивной войны России против Украины.

"Я очень хорошо понимаю моральное неодобрение (въезда россиян в страну. – Ред.). Когда в Украине война и люди страдают, в то же время [у россиян] есть нормальный туризм и поиски западной роскоши", – заявил Хаависто.

По его словам, самый быстрый способ повлиять на количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, – уточнить категории виз и повлиять на сроки приема визовых заявлений. В этом случае прием заявлений на получение визы может быть сосредоточен, например, на заявках на визы по семейным, рабочим или учебным причинам.

Правительство Финляндии также обсуждало введение гуманитарных виз, которые позволяют, например, журналистам, диссидентам или людям, находящимся под давлением, получить разрешение на въезд.

Также, по словам Хаависто, Финляндия поднимет визовый вопрос в рамках санкций ЕС против России на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

"Будь то санкции, связанные с визовой системой, или желание сократить туризм, для ЕС было бы важно принять совместное решение", – сказал Хаависто.

В марте 2022 года Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам до окончания войны в Украине. Также визы всем гражданам РФ перестали выдавать Чехия, Литва и Латвия.

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Оксана Житнюк

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