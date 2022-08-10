Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в седьмой пакет санкций ЕС – DW

Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России. Об этом сообщает DW.

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Дискуссия на эту тему возникла и в правительстве Германии. Пока на этот счет нет единого мнения, сообщает агентство.

По его информации, страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

Tagesschau сообщает, что правительство Германии осторожно отреагировало на требования больше не выдавать туристические визы россиянам.

Это было "принято к сведению", заявил представитель правительства, имея в виду предстоящие в конце месяца консультации между министрами иностранных дел ЕС.

Пока федеральное правительство не высказало свою позицию по этому вопросу.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам.

С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.

Вадим Ребрина

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