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Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в седьмой пакет санкций ЕС – DW

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10.08.2022, 18:33
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в седьмой пакет санкций ЕС – DW - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России. Об этом сообщает DW.

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Дискуссия на эту тему возникла и в правительстве Германии. Пока на этот счет нет единого мнения, сообщает агентство.

По его информации, страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

Tagesschau сообщает, что правительство Германии осторожно отреагировало на требования больше не выдавать туристические визы россиянам.

Это было "принято к сведению", заявил представитель правительства, имея в виду предстоящие в конце месяца консультации между министрами иностранных дел ЕС.

Пока федеральное правительство не высказало свою позицию по этому вопросу.

  • Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.
  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам.
  • С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.
Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС визы
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