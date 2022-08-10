Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в седьмой пакет санкций ЕС – DW
Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России. Об этом сообщает DW.
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Дискуссия на эту тему возникла и в правительстве Германии. Пока на этот счет нет единого мнения, сообщает агентство.
По его информации, страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.
Tagesschau сообщает, что правительство Германии осторожно отреагировало на требования больше не выдавать туристические визы россиянам.
Это было "принято к сведению", заявил представитель правительства, имея в виду предстоящие в конце месяца консультации между министрами иностранных дел ЕС.
Пока федеральное правительство не высказало свою позицию по этому вопросу.
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.
- 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам.
- С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.
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