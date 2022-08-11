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Шольцу "трудно принять" идею об отмене шенгенских виз для граждан России

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 14:27
Шольцу
Олаф Шольц (фото – ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ему "трудно принять" идею об отмене выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора. Об этом сообщает Bild.

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На пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею".

Шольц подчеркнул, что ответственность за развязывание войны несет именно российский диктатор Владимир Путин.

Канцлер также указал, что Евросоюз принял множество санкций против конкретных фигурантов из России, которые поддерживают политику Кремля.

  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.
Сергей Бережной
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визы россиянам Германия олаф шольц
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