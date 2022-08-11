Шольцу "трудно принять" идею об отмене шенгенских виз для граждан России

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ему "трудно принять" идею об отмене выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора. Об этом сообщает Bild.

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На пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, и поэтому мне тяжело принять эту идею".

Шольц подчеркнул, что ответственность за развязывание войны несет именно российский диктатор Владимир Путин.

Канцлер также указал, что Евросоюз принял множество санкций против конкретных фигурантов из России, которые поддерживают политику Кремля.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.

10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

Сергей Бережной

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