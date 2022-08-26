Левые в партии Шольца требуют вести переговоры с Россией "как можно скорее" — Spiegel

Левое крыло Социал-демократической партии Германии требует от канцлера Олафа Шольца прекратить поставки тяжелого вооружения Украине и начать переговоры с Россией "как можно скорее". Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо политиков Шольцу, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам подписантов, передача тяжелого вооружение Украине, конфронтация с Россией и выделение миллиардов евро на Бундесвер якобы не смогут остановить войну РФ против Украины. Они заявили, что "продолжение войны приведет только к новым смертям и разрушениям".

"Нам нужно прекращение огня как можно скорее в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров. Коренное улучшение отношений с Россией возможно только в "постпутинскую эпоху". Но до тех пор должен быть способ сосуществования с российским правительством, основанный на признании неугодных реалий, что исключает дальнейшую эскалацию войны", — говорится в письме.

Среди подписантов есть несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер-министр Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Однопартийцы Шольца предостерегают его от поставок в Украину тяжелого вооружения и говорят о якобы опасности ядерной войны. Они считают, что нужно "активизировать общение с рядом стран, чтобы склонить их на посредническую роль между воюющими сторонами". Авторы прямо указали на Китай, который поддерживает с Россией тесные связи.

"Спираль эскалации должна быть остановлена. Поэтому при каждой поставке оружия важно тщательно взвесить и продумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в войну и спровоцировать соответствующие реакции", — заявили авторы письма.

СПРАВКА. Немецкие левые политики с начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжают распространять пропагандистские месседжи Кремля о том, что "НАТО несет ответственность за войну", "санкции против России не работают и вредят Германии", "Украина не выполняла Минские соглашения". Они называют поставки оружия Украине "безответственными" и говорят, что "войну с Россией выиграть невозможно".

Читайте также: Немецкие левые критикуют "безответственного" Шольца, требуют прекратить давать ВСУ оружие

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.