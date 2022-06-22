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Левые обвинили власти ФРГ в "лицемерии" насчет ядерного разоружения. В Берлине ответили

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 10:17
Левые обвинили власти ФРГ в
На пути к авиабазе в Бюхеле (скриншот)

Германское правительство исключило присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), потому что "это было бы несовместимо с обязательствами членства ФРГ в НАТО". Об этом говорится в ответе правительства Германии на вопрос депутата бундестага от Левых Севим Дагделен, пишет RND.

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С точки зрения депутата, участие в ядерном вооружении "посредством покупки ядерных бомбардировщиков F-35 за миллиард долларов свидетельствует о лицемерии правительства "Светофора" в отношении его предполагаемой цели мира, свободного от ядерного оружия".

"При разоружении необходимо учитывать политику безопасности", – ответили в правительстве ФРГ.

У Германии нет своего ядерного оружия, но часть боеголовок США размещена на базе в Бюхеле; их обслуживает подразделение TaktLwG 33 ВВС ФРГ. Концепция сдерживания НАТО, в которой участвуют и страны, сами не обладающие ядерным оружием, именуется "ядерным участием": союзники имеют доступ к боеголовкам США и участвуют в планировании операций сдерживания.

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Вторжение России в Украину, отметили в Берлине, наглядно демонстрирует проблемы с безопасностью в Европе. "До тех пор, пока ядерное оружие представляет угрозу для Германии и ее союзников, будет сохраняться потребность в надежном сдерживании в рамках НАТО и совместного использования ядерного оружия", – подчеркнули в Берлине.

Ранее в правительстве ФРГ уже отвечали на подобные вопросы тем, что целью ядерного сдерживания НАТО "является сохранение мира и предотвращение агрессии против союзников".

При этом правительство подчеркнуло, что разделяет стремление к "миру, свободному от ядерного оружия".

СПРАВКА. ДНЯО запрещает для тех государств, которые являются его участниками, разработку, испытания, производство, накопление запасов, размещение, передачу, применение и угрозу применения ядерного оружия, а также помощь и поощрение запрещенной деятельности. Для государств, обладающих ядерным оружием, присоединяющихся к договору, он предусматривает ограниченные по времени рамки для переговоров, ведущих к проверенной и необратимой ликвидации их ядерно-оружейной программы. Принят 7 июля 2017-го: 69 стран не голосовали, среди них все государства с ядерным оружием, и все члены НАТО, кроме Нидерландов. Первая конференция по ДНЯО состоится завтра, 23 июня, в Вене.

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Евгений Пилипенко
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Германия нато ядерное оружие разоружение сдерживание ДНЯО
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