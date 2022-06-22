Левые обвинили власти ФРГ в "лицемерии" насчет ядерного разоружения. В Берлине ответили
Германское правительство исключило присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), потому что "это было бы несовместимо с обязательствами членства ФРГ в НАТО". Об этом говорится в ответе правительства Германии на вопрос депутата бундестага от Левых Севим Дагделен, пишет RND.
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С точки зрения депутата, участие в ядерном вооружении "посредством покупки ядерных бомбардировщиков F-35 за миллиард долларов свидетельствует о лицемерии правительства "Светофора" в отношении его предполагаемой цели мира, свободного от ядерного оружия".
"При разоружении необходимо учитывать политику безопасности", – ответили в правительстве ФРГ.
У Германии нет своего ядерного оружия, но часть боеголовок США размещена на базе в Бюхеле; их обслуживает подразделение TaktLwG 33 ВВС ФРГ. Концепция сдерживания НАТО, в которой участвуют и страны, сами не обладающие ядерным оружием, именуется "ядерным участием": союзники имеют доступ к боеголовкам США и участвуют в планировании операций сдерживания.
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Вторжение России в Украину, отметили в Берлине, наглядно демонстрирует проблемы с безопасностью в Европе. "До тех пор, пока ядерное оружие представляет угрозу для Германии и ее союзников, будет сохраняться потребность в надежном сдерживании в рамках НАТО и совместного использования ядерного оружия", – подчеркнули в Берлине.
Ранее в правительстве ФРГ уже отвечали на подобные вопросы тем, что целью ядерного сдерживания НАТО "является сохранение мира и предотвращение агрессии против союзников".
При этом правительство подчеркнуло, что разделяет стремление к "миру, свободному от ядерного оружия".
- 17 июня генеральный инспектор ВВС ФРГ Герхарц заявил, что странам НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.
- 19 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что они не видят повышения готовности ядерных сил России, "но бряцание Кремля опасно".
- По данным SIPRI, в 2021 году в состоянии повышенной боеготовности в мире было 2000 ядерных боеголовок.
- Историк Тимоти Снайдер написал колонку, что ядерное оружие "не гарантирует" победу России в войне: история на стороне Украины.
- Польский президент Дуда о шантаже Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".
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