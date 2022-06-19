Столтенберг: Не видим повышения готовности ядерных сил России, но бряцание Кремля опасно
НАТО не видит повышенной готовности ядерных сил России, но считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием. Об этом в интервью BILD заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно", – сказал он.
По словам генсека НАТО, ядерную войну нельзя выиграть и нельзя ее развязывать.
Столтенберг также добавил: "Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены".
По данным SIPRI, примерно 2000 ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боеготовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США.
- Ранее польский евродепутат Сикорский заявил, что Запад имеет право "подарить Украине ядерные боеголовки", так как российский диктатор Путин нарушил Будапештский меморандум.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Путин не будет применять ядерное оружие в случае победы Украины в войне с Россией.
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