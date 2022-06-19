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Столтенберг: Не видим повышения готовности ядерных сил России, но бряцание Кремля опасно

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 12:05
Столтенберг: Не видим повышения готовности ядерных сил России, но бряцание Кремля опасно - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО не видит повышенной готовности ядерных сил России, но считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием. Об этом в интервью BILD заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно", – сказал он.

По словам генсека НАТО, ядерную войну нельзя выиграть и нельзя ее развязывать.

Столтенберг также добавил: "Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены".

По данным SIPRI, примерно 2000 ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боеготовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США.

Читайте также: Столтенберг: На саммите НАТО Россию признают угрозой безопасности, а не партнером

Марк Сировой
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владимир путин нато ядерное оружие йенс столтенберг
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