Столтенберг: Не видим повышения готовности ядерных сил России, но бряцание Кремля опасно

НАТО не видит повышенной готовности ядерных сил России, но считает опасным и безответственным бряцание Кремля ядерным оружием. Об этом в интервью BILD заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно", – сказал он.

По словам генсека НАТО, ядерную войну нельзя выиграть и нельзя ее развязывать.

Столтенберг также добавил: "Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены".

По данным SIPRI, примерно 2000 ядерных боеголовок в мире находились в состоянии повышенной боеготовности в прошлом году, причем почти все они принадлежали России или США.

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Марк Сировой

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