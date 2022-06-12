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Евродепутат: Запад имел бы право подарить Украине ядерные боеголовки

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 06:55
Евродепутат: Запад имел бы право подарить Украине ядерные боеголовки - Фото
Радослав Сикорский (фото - ЕРА)

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский считает, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, ведь российский диктатор Владимир Путин нарушил Будапештский меморандум. Об этом он заявил в комментарии Эспрессо ТВ.

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Он напомнил, что Украина отдала свой ядерный потенциал по Будапештскому меморандуму в 1994 году в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета. Сикорский признал, что Киев тогда не мог обслуживать ядерный потенциал и не имел доступа к операционному контролю над ним, а Россия сейчас не признает положения документа гарантиями.

"Тем не менее Россия нарушила Будапештский меморандум. Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", – сказал он.

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При этом Сикорский не считает, что Путин отважится применить ядерное оружие против стран НАТО. Он не видит никаких приготовлений, кроме риторики. По его словам, западные страны отслеживают ситуацию, но не видят перемещений российских боеголовок к авиационным, артиллерийским или ракетным подразделениям.

Сложнее, говорит Сикорский, убедить Путина не применять ядерное оружие против Украины. Однако он отметил, что применение тактического ядерного оружия происходит на поле боя и находится в распоряжении руководителей более низкого уровня по приказу Кремля.

"Я думаю, если бы Путин отдал такой приказ, этот момент стал бы для него лично самой большой опасностью. Поскольку российские генералы должны были бы принять решение – быть ответственными за геноцид со всеми его последствиями или избавиться от Путина. Другого варианта не существует", – сказал Сикорский.

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Марк Сировой
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