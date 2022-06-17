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Кулеба: Путин не самоубийца, победа Украины не приведет к ядерной войне

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 16:43
Кулеба: Путин не самоубийца, победа Украины не приведет к ядерной войне - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российский диктатор Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в случае победы Украины в войне с Россией. Об этом он написал в колонке для Foreign Affairs

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По его словам, некоторые западные чиновники, принимающие решения, опасаются сделать слишком много для помощи Украине, так как боятся, что Путин может использовать ядерный арсенал в случае поражения на поле боя. 

"Путин не самоубийца, украинская победа не приведет к ядерной войне. Подобные опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин — мастер газлайтинга, и я уверен, что сами россияне навязывают опасения по поводу загнанного в угол Путина, чтобы ослабить западную поддержку Украины", — заявил Кулеба. 

Он считает, что США и Европа не должны поддаваться на шантаж России, так как Путин старается скрывать свои неудачи и преуменьшать, а не удваивать. 

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"Заявления Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, например, были явным политическим поражением Путина, который утверждал, что начал вторжение в Украину, чтобы предотвратить дальнейшее расширение НАТО. Но никакой эскалации за этим не последовало. Вместо этого российская пропаганда приуменьшила его значение. Кремль заявил, что вывод войск из Киева – еще одна явная неудача – был жестом "доброй воли" для облегчения переговоров. Тот же шаблон применим к более широкому поражению на поле боя", — сказал министр. 

Резюмируя, Кулеба написал, что победа Украины ослабит Москву и усилит безопасность в мире. 

"Любая война заканчивается дипломатией. Но этот момент еще не наступил. Сейчас ясно, что путь Путина к столу переговоров лежит исключительно через поражения на полях сражений", — подчеркнул глава МИД.

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Дмитрий Гриниченко
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