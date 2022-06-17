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Путин может начать реальные переговоры только в случае тотальной победы Украины — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 16:02
Путин может начать реальные переговоры только в случае тотальной победы Украины — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российский диктатор Владимир Путин может быть вынужден начать реальные переговоры, если Запад поможет Украине одержать тотальную победу в войне. Об этом он написал в колонке для Foreign Affairs

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По его словам, за границей может показаться заманчивым компромисс с Россией, однако склонность Путина к агрессии только сподвигнет его уничтожить еще больше украинцев, а также нападать на другие страны. 

"Его подход к переговорам может измениться, если нам удастся отбросить российские войска достаточно далеко, Путин может быть вынужден сесть за стол переговоров и действовать добросовестно. Но для этого потребуется, чтобы Запад проявил терпеливую приверженность одному результату: полной и тотальной победе Украины", — считает Кулеба. 

Министр считает, что Украина может остановить продвижение России и вернуть себе большинство территорий — это можно сделать при помощи современного тяжелого вооружения, а поворотный момент наступит, когда ВСУ используют западные реактивные системы залпового огня для уничтожения российской артиллерии, после чего Украина будет стремиться возвращать земли и вынуждать россиян отступать. 

Читайте также: Кулеба: Пока Путин продолжает ставить ультиматумы, любые переговоры с ним бессмысленны 

"На фронте на юге ВСУ уже проводят контратаки, мы будем применять передовое вооружение для дальнейшего прорыва обороны противника. Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон — город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы наступим и на юге, и на востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, чтобы цепляться за Донбасс, и отказом от вновь оккупированных территорий в Донецке и Луганске, чтобы он мог удерживать юг", — заявил он, предположив, что в таком случае, Путин, вероятно, станет более серьезно относиться к переговорам о прекращении огня. 

Кулеба отметил, что предложение давления может подтолкнуть Путина к принятию решения путем переговоров, которое предполагает вывод российских войск со всех оккупированных территорий.

"Но если Путин останется неуступчивым, Украина может продвинуться дальше в Луганск и Донецк, пока он не будет добросовестно вести переговоры или пока наша армия не достигнет и не защитит международно признанную границу Украины. И независимо от того, решат ли российские войска отступить или будут вынуждены это сделать, Украина сможет говорить с Россией с позиции силы. Мы можем искать справедливое дипломатическое урегулирование с ослабленной и более конструктивной Россией. В конечном итоге это означает, что Путин будет вынужден принять украинские условия, даже если он публично это отрицает", — резюмировал Кулеба. 

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Дмитрий Гриниченко
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