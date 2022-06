Кулеба: РФ считает несерьезным требование отойти на рубежи 24 февраля. Хочет еще воевать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по-прежнему намерена продолжать войну в Украине, о чем свидетельствует ее отказ от требования отвести войска на рубежи до 24 февраля.

"Россия говорит, что требование президента Зеленского отвести войска за линию обороны от 24 февраля "несерьезно". Это доказывает, что Россия по-прежнему сосредоточена на войне, а не на дипломатии", – написал министр в Twitter.

По мнению Кулебы, такая позиция РФ направляет миру четкий сигнал: путь России к столу переговоров лежит через ее поражения на полях сражений.

Russia says President @ZelenskyyUa’s demand for them to withdraw behind the February 24th line is ‘not serious’. This proves Russia remains focused on war, not diplomacy, and sends a clear message to the world: Russia’s path to negotiating table lays through battleground defeats.