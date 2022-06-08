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Кулеба: РФ считает несерьезным требование отойти на рубежи 24 февраля. Хочет еще воевать

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 19:18
Кулеба: РФ считает несерьезным требование отойти на рубежи 24 февраля. Хочет еще воевать - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по-прежнему намерена продолжать войну в Украине, о чем свидетельствует ее отказ от требования отвести войска на рубежи до 24 февраля. 

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"Россия говорит, что требование президента Зеленского отвести войска за линию обороны от 24 февраля "несерьезно". Это доказывает, что Россия по-прежнему сосредоточена на войне, а не на дипломатии", – написал министр в Twitter. 

По мнению Кулебы, такая позиция РФ направляет миру четкий сигнал: путь России к столу переговоров лежит через ее поражения на полях сражений.

Роман Брыль
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конец войны война в украине дипломатия дмитрий кулеба поражение россии
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