Вэнс о военной помощи Украине: США не будут больше платить, но европейцы могут

По мнению вице-президента Штатов, Трамп тоже считает, что страна "закончила финансировать войну в Украине"

Джей Ди Вэнс (Фото: ERIC LEE / EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна больше не будет выделять средства на военную помощь Украине, однако Вашингтон не против закупок его оружия европейскими партнерами. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

По словам вицепрезидента, Штаты сказали европейцам, что поскольку война РФ против Украины происходит в их регионе, то они должны активизироваться и взять на себя большую роль.

"И если вы так озабочены этим конфликтом, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно", – отметил Вэнс.

Насчет выделения средств со стороны Штатов, политик отметил: "Я думаю, что президент и я, безусловно, считаем, что Америка закончила финансировать войну в Украине. Мы хотим достичь мирного урегулирования этой ситуации. Мы хотим остановить убийства".

Вице-президент США считает, что "американцы устали продолжать отправлять свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт", однако подчеркнул, что если европейцы хотят активизироваться и фактически покупать оружие у производителей США, то Вашингтон "не имеет ничего против".

"Но мы больше не будем финансировать это сами", – пояснил Вэнс.