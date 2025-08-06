Миссия PURL: в НАТО ожидают поставки оружия США для Украины уже в ближайшие недели

У Альянса есть долларовый счет, чтобы переводить деньги ответственным органам Штатов, рассказали LIGA.net в пресс-службе объединения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Иллюстративное фото: Remko de Waal / EPA)

НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины, приобретенного союзниками по новой инициативе PURL. Об этом в ответ на запрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе сообщили в пресс-службе Альянса.

"В ответ на потребности Украины новые пакеты помощи готовятся быстро и регулярно... Мы ожидаем первые поставки в ближайшие недели", – рассказали в сообщении.

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По программе PURL о пакетах помощи для Украины уже объявили Нидерланды (первыми, 4 августа) и Дания, Норвегия и Швеция (5 августа) – совокупно на более чем $1 млрд.

Кроме того, в Альянсе рассчитывают, что вскоре смогут объявить о новых участниках миссии PURL.

Также LIGA.net уточнила у НАТО, является ли эта инициатива единым централизованным фондом, которым руководит Альянс, или это ряд двусторонних соглашений о закупках.

"[По PURL] союзники и партнеры могут предоставлять финансирование через счет НАТО в долларах США, с которого средства могут быть перечислены ответственным органам Соединенных Штатов", – ответили в пресс-службе Альянса.