Миссия PURL: в НАТО ожидают поставки оружия США для Украины уже в ближайшие недели
НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины, приобретенного союзниками по новой инициативе PURL. Об этом в ответ на запрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе сообщили в пресс-службе Альянса.
"В ответ на потребности Украины новые пакеты помощи готовятся быстро и регулярно... Мы ожидаем первые поставки в ближайшие недели", – рассказали в сообщении.
По программе PURL о пакетах помощи для Украины уже объявили Нидерланды (первыми, 4 августа) и Дания, Норвегия и Швеция (5 августа) – совокупно на более чем $1 млрд.
Кроме того, в Альянсе рассчитывают, что вскоре смогут объявить о новых участниках миссии PURL.
Также LIGA.net уточнила у НАТО, является ли эта инициатива единым централизованным фондом, которым руководит Альянс, или это ряд двусторонних соглашений о закупках.
"[По PURL] союзники и партнеры могут предоставлять финансирование через счет НАТО в долларах США, с которого средства могут быть перечислены ответственным органам Соединенных Штатов", – ответили в пресс-службе Альянса.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net, что к инициативе по закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. Однако последняя в августе сообщила, что не будет участвовать в PURL, поскольку сосредотачивается на собственной программе, в рамках которой продукцию для Украины заказывают у финских компаний.
- 26 июля о поддержке инициативы заявила Литва – страна планирует выделить 30 млн евро на приобретение дополнительных Patriot для Украины.
- 4 августа министр обороны Шмыгаль сообщил, что PURL является результатом договоренности президентов Зеленского и Трампа и генсека НАТО Рютте (подробнее, как работает миссия, читайте здесь). Тем временем Рютте обратился ко всем союзникам, чтобы те присоединились к PURL.
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