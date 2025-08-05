Финляндия пока не будет участвовать в закупке оружия США для Украины – Минобороны страны

Хельсинки сосредотачивается на программе, в рамках которой продукция для ВСУ заказывается у финских компаний

Антти Хяккянен (Фото: Tomi Hanninen/EPA)

Финляндия на этом этапе не будет участвовать в поддержке Украины через новый инструмент НАТО. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает вещатель Yle.

По его словам, Финляндия сосредотачивается на программе, в рамках которой продукция для Украины заказывается у финских компаний. Министр добавил, что страна пока не будет участвовать в закупке оружия для Украины из-за новой инициативы НАТО.

"Мы выделили свои ресурсы на внутреннюю промышленную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у наших компаний по всей Финляндии", — уточнил Хяккянен.

Он добавил, что Финляндия разработала программу совместно с Украиной таким образом, чтобы она максимально помогла стране.

"Мы считаем важным, чтобы эта инициатива получила поддержку среди стран. Мы по-прежнему очень решительно и энергично поддерживаем Украину, но теперь мы делаем ставку на продукцию отечественных предприятий", – заявил Хаккянен.

Глава оборонного ведомства отметил, что другие страны понимают позицию Финляндии как соседа России.

"Мы хотим продвигать программу развития отечественного предпринимательства, поскольку она не только поможет Украине, но и укрепит нашу отечественную оборонную промышленность и обороноспособность Финляндии", – резюмировал он.

14 июля 2025 года Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение по поставкам оружия для Украины за счет Европы.

19 июля сообщалось, что администрация Трампа будет перераспределять поставки оружия, в частности систем ПВО, союзникам так, чтобы сначала его получили те государства, которые отдают свои запасы Украине.

4 августа Шмыгаль объявил о запуске механизма поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Нидерланды, а также Норвегия, Швеция и Дания уже объявили о своих вкладах в инициативу.