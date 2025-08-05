Посол США в НАТО: Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине

Мэтью Уитакер (Фото: Peter Foley/EPA)

Продажа оружия членам Альянса для дальнейшей передачи Украине снимает "бремя" обороны Киева с американских налогоплательщиков. Об этом в эфире Newsmax сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Он напомнил, что в прошлом месяце был в Овальном кабинете, когда президент США Дональд Трамп объявил о механизме, согласно которому союзники по НАТО будут покупать американское вооружение и боеприпасы, а затем предоставлять их Украине.

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"Очевидно, что это исключает американских налогоплательщиков из уравнения. Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине", – сказал Уитакер.

Он отметил, что американский президент заявил о готовности продавать вооружение и боеприпасы европейским союзникам для Украины. Уитакер подчеркнул, что время имеет решающее значение.

"Мы быстро и энергично продвигаемся в этом вопросе, чтобы убедиться, что украинцы не оказались в невыгодном положении на передовой", – сказал посол.

По его словам, Трамп пытается создать условия с помощью многих механизмов, чтобы "привлечь россиян к столу переговоров, достичь длительного прекращения огня и прекратить убийства".

На вопрос о том, ослабляют ли поставки оружия НАТО для Украины оборонный блок, Уитакер ответил: "Нет, не ослабляют".

"На самом деле наши военные и Пентагон следят за тем, чтобы мы никогда не оказались в стратегически невыгодном положении. И вы правы – НАТО не имеет склада оружия. Это альянс 32 стран, у каждой из которых есть техника и вооружение", – добавил он.

Посол акцентировал, что Вашингтон продает оружие, созданное американцами на их рабочих местах.

"Мы продаем это оборудование нашим союзникам по НАТО, а они потом поставляют его Украине. Альянс будет сильным. Мы видим, как Европа наращивает свою мощь. Это пример того, чего мы достигли в Гааге, когда Европа взяла на себя основную традиционную оборону европейского континента, и это лишь один из примеров", – резюмировал чиновник.