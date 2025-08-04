Штаты и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL: как будет работать
Соединенные Штаты и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – о такой помощи договорились президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп и генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, целью PURL является обеспечение быстрой поставки Киеву систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США – это делается, чтобы "укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и устойчивого мира".
Инициатива реализуется в рамках договоренностей между Зеленским, Трампом и Рютте – по новому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы, рассказал Шмыгаль.
Министр привел следующие подробности о PURL:
→ по нему будет составляться перечень оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и подтвержденных верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (сейчас эту должность занимает генерал Алексус Гринкевич);
→ новые пакеты помощи "будут объявляться на регулярной основе";
→ НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через имеющиеся у него механизмы (миссию NSATU).
"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время", – добавил глава МО.
Чиновник анонсировал, что "в ближайшее время ожидаются также новые важные объявления".
- 14 июля Трамп и Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net, что к закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 26 июля о поддержке инициативы заявила Литва – страна планирует выделить 30 млн евро на приобретение дополнительных Patriot для Украины.
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