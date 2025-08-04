Штаты и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL: как будет работать

Новый пакет от Нидерландов 500 млн евро предоставили именно по этой инициативе

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Соединенные Штаты и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – о такой помощи договорились президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп и генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, целью PURL является обеспечение быстрой поставки Киеву систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США – это делается, чтобы "укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и устойчивого мира".

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Инициатива реализуется в рамках договоренностей между Зеленским, Трампом и Рютте – по новому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы, рассказал Шмыгаль.

Министр привел следующие подробности о PURL:

→ по нему будет составляться перечень оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и подтвержденных верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (сейчас эту должность занимает генерал Алексус Гринкевич);

→ новые пакеты помощи "будут объявляться на регулярной основе";

→ НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через имеющиеся у него механизмы (миссию NSATU).

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"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время", – добавил глава МО.

Чиновник анонсировал, что "в ближайшее время ожидаются также новые важные объявления".