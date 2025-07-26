Литва выделит 30 млн евро на приобретение Patriot для Украины

Patriot (Иллюстративное фото: АрмияИнформ)

Литва выделит 30 млн евро на приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, сообщила министр обороны страны Довиле Шакалене во время встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Вашингтоне.

"Во время встречи я также выразила поддержку решению президента Трамп предоставить Украине оружие американского производства, которое полностью финансируется союзниками по НАТО. Литва также готова сделать свой вклад в предоставление Украине комплексов Patriot. Для этой цели мы планируем выделить до 30 млн евро (примерно $35 млн. – Ред.)", – рассказала чиновница.





, как и Экспортная цена одной батареи Patriot составляет около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Литва , как и Латвия Эстония ежегодно выделяет четверть процента от своего ВВП на помощь Украине.

Также Шакалене сообщила, что уже осенью 2025-го Литва планирует открыть новую инфраструктуру и тренировочные базы для американских войск, а инвестиции страны в эти проекты превышают $200 млн. Американский батальон и артиллерийское подразделение на постоянной основе дислоцируются в Литве с 2019 года.