Литва выделит 30 млн евро на приобретение Patriot для Украины
Литва выделит 30 млн евро на приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, сообщила министр обороны страны Довиле Шакалене во время встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Вашингтоне.
"Во время встречи я также выразила поддержку решению президента Трамп предоставить Украине оружие американского производства, которое полностью финансируется союзниками по НАТО. Литва также готова сделать свой вклад в предоставление Украине комплексов Patriot. Для этой цели мы планируем выделить до 30 млн евро (примерно $35 млн. – Ред.)", – рассказала чиновница.
Литва, как и Латвия и Эстония ежегодно выделяет четверть процента от своего ВВП на помощь Украине.
Также Шакалене сообщила, что уже осенью 2025-го Литва планирует открыть новую инфраструктуру и тренировочные базы для американских войск, а инвестиции страны в эти проекты превышают $200 млн. Американский батальон и артиллерийское подразделение на постоянной основе дислоцируются в Литве с 2019 года.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net, что к закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 24 июля президент Зеленский заявил, что Украине нужно 10 систем Patriot, но пока официально подтверждена поставка только трех.
Комментарии (0)