Литва виділить 30 млн євро на придбання Patriot для України

Patriot (Ілюстративне фото: АрміяІнформ)

Литва виділить 30 млн євро на придбання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомила міністерка оборони країни Довілє Шакалєнє під час зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у Вашингтоні.

"Під час зустрічі я також висловила підтримку рішенню президента Трампа надати Україні зброю американського виробництва, яка повністю фінансується союзниками по НАТО. Литва також готова зробити свій внесок у надання Україні комплексів Patriot. Для цієї мети ми плануємо виділити до 30 млн євро (Приблизно $35 млн. – Ред.)", – розповіла чиновниця.





, як і Експортна ціна однієї батареї Patriot становить близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн. Литва , як і Латвія та Естонія щорічно виділяє чверть відсотка від свого ВВП на допомогу Україні.

Також Шакалєнє повідомила, що вже восени 2025-го Литва планує відкрити нову інфраструктуру та тренувальні бази для американських військ, а інвестиції країни у ці проєкти перевищують $200 млн. Американський батальйон та артилерійський підрозділ на постійній основі дислокуються у Литві з 2019 року.