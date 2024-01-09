Війна в Україні стала звичною, ухвалення рішень гальмує громадська думка — прем'єрка Естонії

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна надаватиме військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради державної оборони, цитує її Delfi.

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За її словами, якщо кожна країна внесе по 0,25% свого ВВП, то Україна зможе перемогти у війні проти Росії.

Вона закликала партнерів по всьому світу наслідувати приклад Таллінна.

Каллас заявила, що за останні місяці люди звикли до війни РФ проти України, а в демократичних країнах ухвалення рішень сповільнюється громадською думкою.

"Тому необхідно вести послідовну роз'яснювальну роботу щодо важливості підтримки України", — наголосила прем'єрка.

Під час візиту в Україну Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.

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