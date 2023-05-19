"Це не мине". Прем'єрка Естонії заявила, що широке зіткнення Заходу з Росією можливе

Пані прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія припинить війну проти України, якщо зрозуміє, що це була "помилка". Про це вона повідомила в інтерв'ю Newsweek.

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За її словами, західні країни мають усвідомити нову реальність, коли йдеться про широку конфронтацію з Москвою.

"Можливо, деякі думають, що це мине. Я так не думаю", — сказала естонська прем'єрка.

Вона зазначила, що війна закінчиться, коли Росія зрозуміє, що агресія була помилкою, як це було з війною в Афганістані (1979-1989).

"Не можуть перемогти. Коли вони розуміють, що не можуть виграти цю війну, вони зупиняються. Ось чому дуже важливо, що ми підтримуємо Україну, говорячи, що ми готові йти доти, доки ви, ми підтримуємо Україну доти, доки це буде потрібно", — заявила Каллас.

Під час візиту до України Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не ввійде в НАТО, бо Альянс не хоче вступати у війну – прем'єрка Естонії.

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