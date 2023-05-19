"Это не пройдет". Премьер Эстонии заявила, что широкая конфронтация Запада с РФ возможна

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия прекратит войну против Украины, если поймет, что это была "ошибка". Об этом она сообщила в интервью Newsweek.

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По ее словам, западные страны должны осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.

"Может быть, некоторые думают, что это пройдет. Я так не думаю", — сказала премьер Эстонии.

Она отметила, что война закончится, когда Россия поймет, что агрессия была ошибкой, как это было с войной в Афганистане (1979-1989 годов).



"Не могут победить. Когда они понимают, что не могут выиграть эту войну, они останавливаются. Вот почему очень важно, что мы поддерживаем Украину, говоря, что мы готовы идти до тех пор, пока вы, мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это потребуется", — заявила Каллас.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас.

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