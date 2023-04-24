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Премьер Эстонии приехала в Житомир и заявила, что Украина должна быть в НАТО и ЕС

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 17:55
Премьер Эстонии приехала в Житомир и заявила, что Украина должна быть в НАТО и ЕС - Фото
Кая Каллас (Скриншот)

Премьер Эстонии Кая Каллас на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Житомире заявила, что гарантия безопасности Европы – это членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

"Для мира в Европе нам нужна Украина в НАТО и в ЕС", – сказала она.

По ее убеждению, для того, чтобы достичь долговременного мира, нужно избавиться от "серых зон" в европейской безопасности.

"В течение всей истории мы видели, как эти серые зоны создают основания для войны. Их не должно быть", – заявила Каллас.

Она также добавила: Эстония надеется на то, что Украине удастся запустить переговоры о членстве в ЕС в 2023 году.

Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение о вступлении Украины, поскольку надежная безопасность в Европе "может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО".

Читайте также: Украине нужны механизмы интеграции в НАТО, а не заезженные фразы – президент Литвы

Мілана Головань
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Владимир Зеленский война нато Житомир Кая Каллас
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