Премьер Эстонии приехала в Житомир и заявила, что Украина должна быть в НАТО и ЕС
Премьер Эстонии Кая Каллас на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Житомире заявила, что гарантия безопасности Европы – это членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
"Для мира в Европе нам нужна Украина в НАТО и в ЕС", – сказала она.
По ее убеждению, для того, чтобы достичь долговременного мира, нужно избавиться от "серых зон" в европейской безопасности.
"В течение всей истории мы видели, как эти серые зоны создают основания для войны. Их не должно быть", – заявила Каллас.
Она также добавила: Эстония надеется на то, что Украине удастся запустить переговоры о членстве в ЕС в 2023 году.
Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение о вступлении Украины, поскольку надежная безопасность в Европе "может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО".
- 21 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит, а за день до того сказал, что место Украины по праву в Альянсе.
- Он также сказал, что все страны-члены НАТО поддерживают вступление Украины.
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