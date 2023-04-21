Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг

Украина станет членом НАТО – с этим согласны все страны-члены альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи военных союзников Украины в формате "Рамштайн".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны над Россией", – сказал Столтенберг.

Он ожидает, что союзники по НАТО согласуют многостороннее соглашение – программу помощи Украине в переходе от оборудования, стандартов и доктрин советских времен к стандартам и доктринам НАТО, а также для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО.

20 апреля 2023 года Йенс Столтенберг неожиданно посетил Киев накануне нового Рамштайна.

Он заявил, что место Украины по праву – в НАТО.

Читайте также: "Подготовка к контрнаступлению". Зачем генсек НАТО приезжал к Зеленскому

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.