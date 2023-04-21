UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 11:40
Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Украина станет членом НАТО – с этим согласны все страны-члены альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи военных союзников Украины в формате "Рамштайн".

"Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны над Россией", – сказал Столтенберг.

Он ожидает, что союзники по НАТО согласуют многостороннее соглашение – программу помощи Украине в переходе от оборудования, стандартов и доктрин советских времен к стандартам и доктринам НАТО, а также для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО.

Читайте также: "Подготовка к контрнаступлению". Зачем генсек НАТО приезжал к Зеленскому

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТО нато йенс столтенберг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 