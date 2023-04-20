В Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает KyivIndependent.

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Фото Столтенберга в Киеве сначала появились в пабликах.

Визит Столтенберга в Киев не анонсировался. Официальных сообщений о нем пока нет.

21 апреля состоится встреча антироссийской коалиции в формате "Рамштайн".

Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов из-за потенциальной угрозы прорыва авиацией оккупантов фронта и массированных бомбардировок в тылу.

Резников накануне Рамштайна заявил, что Украине необходимо быстро построить многоуровневую системы ПВО/ПРО. Для этого необходимы истребители класса НАТО.

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Наталія Медведєва

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