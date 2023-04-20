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Новости | Столтенберг неожиданно объявился в Киеве накануне ключевого "Рамштайна" – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:43
Столтенберг неожиданно объявился в Киеве накануне ключевого
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

В Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает KyivIndependent.

Фото Столтенберга в Киеве сначала появились в пабликах.

Столтенберг неожиданно объявился в Киеве накануне ключевого "Рамштайна" – фото

Столтенберг неожиданно объявился в Киеве накануне ключевого "Рамштайна" – фото

Визит Столтенберга в Киев не анонсировался. Официальных сообщений о нем пока нет.

  • 21 апреля состоится встреча антироссийской коалиции в формате "Рамштайн".
  • Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов из-за потенциальной угрозы прорыва авиацией оккупантов фронта и массированных бомбардировок в тылу. 
  • Резников накануне Рамштайна заявил, что Украине необходимо быстро построить многоуровневую системы ПВО/ПРО. Для этого необходимы истребители класса НАТО.

Читайте также: Зеленский: Готовимся к Рамштайну, ждем основательных решений

Наталія Медведєва
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йенс столтенберг
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