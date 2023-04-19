Украина запросит экстренную помощь с ПВО на Рамштайне в пятницу – FT

21 апреля на встрече антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов из-за потенциальной угрозы прорыва авиацией оккупантов фронта и массированных бомбардировок в тылу. Об этом, ссылаясь на трех официальных лиц, проинформированных о подготовке встречи союзников, пишет Financial Times.

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"Тема ПВО малой дальности все чаще поднимается украинцами. Если они используют их все, это откроет пространство для военно-воздушных сил [оккупантов]. Если Россия сможет проникнуть туда с помощью "тупых" бомбардировщиков, у Украины будут проблемы", — сказал один европейский чиновник, имея в виду неуправляемые боеприпасы, сброшенные с самолетов.

По его оценке, такая перспектива "выглядит мрачно".

В начале 2023 года западная разведка предупредила, что РФ якобы накапливает истребители и ударные вертолеты вблизи линии фронта в Украине, что, пишет FT, "вызвало немедленное усиление ПВО, в том числе за счет пакета поддержки США на $2 млрд в конце февраля".

В начале апреля в сливах из Пентагона журналисты нашли, что из-за постоянной необходимости защищаться от атак российских ракет и беспилотников украинские запасы ПВО якобы истощены: там предполагалось, что у Сил обороны "к 23 мая" якобы могут закончиться боеприпасы для пяти важнейших систем ПВО.

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Экс-глава британских Вооруженных сил Ричард Бэрронс полагает: если это окажется правдой, "Запад не сможет легко или быстро заменить этот тип материалов".

По его мнению, "либо Запад значительно и быстро наращивает выпуск оборонной промышленности, либо Запад решит этого не делать и рискует тем, что у Украины просто не будет средств для эффективной борьбы, а, следовательно, она будет побеждена и брошена".

Второй еврочиновник, который отказался назвать свое имя из-за деликатности вопроса, сообщил FT, что поставки ПВО — "это проблема, тему которой Украина постоянно поднимает".

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль также считает ПВО серьезной проблемой для украинцев: "Три их приоритета — это три наших приоритета: ПВО, артиллерия, механизированные и бронетанковые силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих машин".

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При этом некоторые западные чиновники сохраняют оптимизм в плане отсутствия у России превосходства в воздухе. Один из них (также неназванный FT) заявил, что "мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе. Она имеет достаточно [ПВО], чтобы защитить себя, [хотя] у всех истощены запасы: у нас был год конфликта, и ни у кого нет неисчерпаемых запасов".

Издание пишет, что западные столицы "опасаются, что без надлежащей ПВО давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу".

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал недоумение тем, что СМИ Запада едва ли не синхронно в апреле начали "разгонять" минорные настроения относительно перспектив Сил обороны. Он сказал, что не понимает, почему это происходит.

Євген Пилипенко

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