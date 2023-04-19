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В Одессе работает ПВО – отражает ночную атаку российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 02:03
В Одессе работает ПВО – отражает ночную атаку российских оккупантов - Фото
Одесса вечером (иллюстративный скриншот)

Российские оккупанты ночью 19 апреля атаковали район Одессе и/или окрестностей: местные жители слышат работу противовоздушной обороны. Об этом сообщили LIGA.net два источника в городе и пригороде.

Сирену воздушной тревоги включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Предположительно, это была работа ПВО: источник сообщил о "выходах".

После этого в течение 10 минут прогремело еще несколько взрывов.

Официальных сообщений об атаке и ее отражении нет, как нет информации, чем атаковали оккупанты — дронами-камикадзе Shahed-131/136 (один источник сообщил, что слышал "вроде бы звук мопеда") или ракетами. Вероятно, информация появится к утру.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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война взрыв Одесса пво дрон-камикадзе Shahed-136
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