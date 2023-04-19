В Одессе работает ПВО – отражает ночную атаку российских оккупантов

Российские оккупанты ночью 19 апреля атаковали район Одессе и/или окрестностей: местные жители слышат работу противовоздушной обороны. Об этом сообщили LIGA.net два источника в городе и пригороде.

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Сирену воздушной тревоги включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Предположительно, это была работа ПВО: источник сообщил о "выходах".

После этого в течение 10 минут прогремело еще несколько взрывов.

Официальных сообщений об атаке и ее отражении нет, как нет информации, чем атаковали оккупанты — дронами-камикадзе Shahed-131/136 (один источник сообщил, что слышал "вроде бы звук мопеда") или ракетами. Вероятно, информация появится к утру.

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23 марта 2023 года российские Су-35 запустили по Украине Х-59: ПВО уничтожила их в небе над Одесской областью.

В конце марта СБУ взяла в Одессе "журналиста УССР": пишет, что местный житель наводил ракеты оккупантов на город.

Євген Пилипенко

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