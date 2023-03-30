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СБУ взяла "журналиста УССР". Пишет, что местный житель наводил ракеты на Одессу – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 11:33
СБУ взяла
Фото: СБУ

В Одесской области задержан, как пишет Служба безопасности Украины, "последователь" ликвидированного херсонского коллаборациониста Кирилла Стремоусова, который якобы наводил российские ракеты на местные электроподстанции и собирал данные о местах базирования Сил обороны. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Местного "агента ФСБ", пишут правоохранители, взяли в ходе контрдиверсионных мер в области.

Следствием установлено, что в начале полномасштабного вторжения России он "пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков".

Спецслужба считает, что подозреваемый вел несколько Telegram-каналов, где распространял дезинформацию о южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

Также мужчина передавал своему куратору из ФСБ координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций, уточнили в СБУ. Враг использовал эти данные для подготовки и нанесения ракетных ударов.

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Служба пишет, что подозреваемого задержали на горячем – во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.

Задержанный проходит по статье о государственной измене в условиях военного положения. Он арестован.

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Євген Пилипенко
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