Российские пропагандисты сообщают о гибели херсонского коллаборанта Стремоусова
09.11.2022, 15:26
Кирилл Стремоусов (Фото: скриншот с видео)
Российские пропагандистские СМИ сообщают о гибели в Херсоне коллаборанта Кирилла Стремоусова, который работал на оккупационную администрацию. В частности, об этом сообщает RT со ссылкой на источник в "силовых структурах".
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Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут пропагандисты.
В оккупационной администрации Херсонской области Интерфаксу подтвердили, что информация о смерти Стремоусова соответствует действительности.
- 28 сентября СБУ уведомила о подозрении 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно захваченных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в том числе Стремоусова.
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