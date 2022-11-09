Российские пропагандисты сообщают о гибели херсонского коллаборанта Стремоусова

Российские пропагандистские СМИ сообщают о гибели в Херсоне коллаборанта Кирилла Стремоусова, который работал на оккупационную администрацию. В частности, об этом сообщает RT со ссылкой на источник в "силовых структурах".

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Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут пропагандисты.

В оккупационной администрации Херсонской области Интерфаксу подтвердили, что информация о смерти Стремоусова соответствует действительности.

28 сентября СБУ уведомила о подозрении 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно захваченных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в том числе Стремоусова.

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Вадим Ребрина

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