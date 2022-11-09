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Российские пропагандисты сообщают о гибели херсонского коллаборанта Стремоусова

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 15:26
Российские пропагандисты сообщают о гибели херсонского коллаборанта Стремоусова - Фото
Кирилл Стремоусов (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандистские СМИ сообщают о гибели в Херсоне коллаборанта Кирилла Стремоусова, который работал на оккупационную администрацию. В частности, об этом сообщает RT со ссылкой на источник в "силовых структурах".

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Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут пропагандисты.

В оккупационной администрации Херсонской области Интерфаксу подтвердили, что информация о смерти Стремоусова соответствует действительности.

  • 28 сентября СБУ уведомила о подозрении 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно захваченных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в том числе Стремоусова.

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Вадим Ребрина
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кирилл стремоусов
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