Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам
СБУ уведомила о подозрении еще 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
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Следствие подозревает этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности.
В Донецкой области (частично оккупирована Россией) подозрение получили лица, занимающие ключевые посты в оккупационных структурах:
– Денис Пушилин (областная оккупационная администрация),
– Владимир Бидевка (областная оккупационная администрация),
– Радомская Елена (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения).
В Запорожской области (частично оккупирована Россией) подозрения получили лица, которые занимают руководящие посты в оккупационных администрациях:
- Евгений Балицкий (областная оккупационная администрация),
- Галина Данильченко (оккупационная администрация Мелитополя),
- Александр Сауленко (оккупационная администрация Бердянска),
- Галина Катющенко (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения),
- Андрей Сигута (оккупационная районная администрация Мелитополя),
- Максим Зубарев (оккупационная администрация Акимовской громады Мелитопольского района).
В Херсонской области (частично оккупирована Россией) подозрение получили:
- Владимир Сальдо (областная оккупационная администрация),
- Кирилл Стремоусов (областная оккупационная администрация),
- Марина Захарова (глава областной оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения),
- Ольга Кулик (глава оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения в Геническом районе),
- Тамара Мирошниченко (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Бериславском районе),
- Елена Саяхова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Каховском районе),
- Людмила Козлова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Скадовском районе).
- 27 сентября СБУ сообщила, что задержала в Киеве гражданку Украины, которая в соцсетях под псевдонимом "Алена Донская" вела агитацию в пользу страны-агрессора и оправдывала военные преступления оккупантов.
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