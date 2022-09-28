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Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 14:44
Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам - Фото
Денис Пушилин (Фото: EPA)

СБУ уведомила о подозрении еще 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 

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Следствие подозревает этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности.

В Донецкой области (частично оккупирована Россией) подозрение получили лица, занимающие ключевые посты в оккупационных структурах:
– Денис Пушилин (областная оккупационная администрация),
– Владимир Бидевка (областная оккупационная администрация),
– Радомская Елена (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения).

Фото – СБУ

В Запорожской области (частично оккупирована Россией) подозрения получили лица, которые занимают руководящие посты в оккупационных администрациях:
- Евгений Балицкий (областная оккупационная администрация),
- Галина Данильченко (оккупационная администрация Мелитополя),
- Александр Сауленко (оккупационная администрация Бердянска),
- Галина Катющенко (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения),
- Андрей Сигута (оккупационная районная администрация Мелитополя),
- Максим Зубарев (оккупационная администрация Акимовской громады Мелитопольского района).

Фото – СБУ

В Херсонской области (частично оккупирована Россией) подозрение получили:
- Владимир Сальдо (областная оккупационная администрация),
- Кирилл Стремоусов (областная оккупационная администрация),
- Марина Захарова (глава областной оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения),
- Ольга Кулик (глава оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения в Геническом районе),
- Тамара Мирошниченко (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Бериславском районе),
- Елена Саяхова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Каховском районе),
- Людмила Козлова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Скадовском районе).

Фото – СБУ
  • 27 сентября СБУ сообщила, что задержала в Киеве гражданку Украины, которая в соцсетях под псевдонимом "Алена Донская" вела агитацию в пользу страны-агрессора и оправдывала военные преступления оккупантов.
Сергій Бережний
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Донецкая область сбу запорожская область подозрение Херсонская область коллаборанты
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