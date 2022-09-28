Псевдореферендумы оккупантов в лицах: СБУ огласила подозрения топ-организаторам

СБУ уведомила о подозрении еще 16 организаторов псевдореферендумов оккупантов на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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Следствие подозревает этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности.

В Донецкой области (частично оккупирована Россией) подозрение получили лица, занимающие ключевые посты в оккупационных структурах:

– Денис Пушилин (областная оккупационная администрация),

– Владимир Бидевка (областная оккупационная администрация),

– Радомская Елена (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения).

В Запорожской области (частично оккупирована Россией) подозрения получили лица, которые занимают руководящие посты в оккупационных администрациях:

- Евгений Балицкий (областная оккупационная администрация),

- Галина Данильченко (оккупационная администрация Мелитополя),

- Александр Сауленко (оккупационная администрация Бердянска),

- Галина Катющенко (областная оккупационная структура по организации незаконных опросов населения),

- Андрей Сигута (оккупационная районная администрация Мелитополя),

- Максим Зубарев (оккупационная администрация Акимовской громады Мелитопольского района).

В Херсонской области (частично оккупирована Россией) подозрение получили:

- Владимир Сальдо (областная оккупационная администрация),

- Кирилл Стремоусов (областная оккупационная администрация),

- Марина Захарова (глава областной оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения),

- Ольга Кулик (глава оккупационной структуры по организации незаконных опросов населения в Геническом районе),

- Тамара Мирошниченко (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Бериславском районе),

- Елена Саяхова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Каховском районе),

- Людмила Козлова (оккупационная структура по организации незаконных опросов населения в Скадовском районе).

27 сентября СБУ сообщила, что задержала в Киеве гражданку Украины, которая в соцсетях под псевдонимом "Алена Донская" вела агитацию в пользу страны-агрессора и оправдывала военные преступления оккупантов.

Сергій Бережний

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