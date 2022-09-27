СБУ задержала киевлянку, которая подозревается в агитации за РФ под именем "Алена Донская"

СБУ сообщает, что задержала в Киеве гражданку Украины, которая в соцсетях вела агитацию в пользу страны-агрессора и оправдывала военные преступления оккупантов.

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Служба подозревает чиновницу одного из киевских Центров предоставления административных услуг в том, что она после начала полномасштабного вторжения создала в соцсетях фейковый аккаунт и вела в нем агитацию в интересах страны-агрессора под псевдонимом "Алена Донская".

СБУ заявляет, что зафиксировала 25 публикаций подозреваемой, по которым получено заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы о том, что они несут угрозу государственной безопасности Украины.

Задержанной сообщили о подозрении по пяти статьям, в том числе о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, о посягательстве на территориальную целостность Украины, а также об отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

27 сентября в Одесской области СБУ задержало жителя города Рени, который, по утверждению службы, корректировал удары дронов-камикадзе.

Сергій Бережний

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