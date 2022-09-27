СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе

В Одесской области задержан мужчина, житель города Рени. По данным следствия, он корректировал удары дронов-камикадзе по региону, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По версии СБУ, мужчина открыто афишировал прокремлевские взгляды и был завербован российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения РФ.

Подозреваемый собирал данные о дислокации украинских военных и правоохранителях, личном составе и технике, говорят в СБУ.

Также следствие считает, что он устанавливал точные координаты критических объектов – в случае получения этих данных РФ планировала использовать их для диверсий и авиаударов, в том числе дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В СБУ заявляют, что информацию мужчина передавал через анонимный Telegram-канал в виде фотоотчетов и отметок на электронной карте с описанием наблюдений. Его задержали при попытке передачи закрытых ведомостей в РФ, у него выявили мобильный телефон с перепиской с куратором.

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Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и взяли под стражу.

Ранее украинская разведка заявила, что знает всех коллаборантов и имеет списки организаторов фейковых референдумов на оккупированных территориях.

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Марко Сировой

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