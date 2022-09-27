UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 12:19
СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе - Фото
Задержание подозреваемого в работе на спецслужбы РФ под Одессой (фото - СБУ)

В Одесской области задержан мужчина, житель города Рени. По данным следствия, он корректировал удары дронов-камикадзе по региону, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По версии СБУ, мужчина открыто афишировал прокремлевские взгляды и был завербован российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения РФ.

Подозреваемый собирал данные о дислокации украинских военных и правоохранителях, личном составе и технике, говорят в СБУ.

Также следствие считает, что он устанавливал точные координаты критических объектов – в случае получения этих данных РФ планировала использовать их для диверсий и авиаударов, в том числе дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В СБУ заявляют, что информацию мужчина передавал через анонимный Telegram-канал в виде фотоотчетов и отметок на электронной карте с описанием наблюдений. Его задержали при попытке передачи закрытых ведомостей в РФ, у него выявили мобильный телефон с перепиской с куратором.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе

СБУ: Под Одессой задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и взяли под стражу.

  • Ранее украинская разведка заявила, что знает всех коллаборантов и имеет списки организаторов фейковых референдумов на оккупированных территориях.

Читайте также: Под Черкассами задержан переселенец. По версии СБУ, он хотел присоединиться к кадыровцам

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу Одесса агент контрразведка спецслужбы РФ Рени наводчик дроны-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 