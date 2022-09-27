Под Черкассами задержан переселенец. По версии СБУ, он хотел присоединиться к кадыровцам

В Черкасской области задержан переселенец из временно оккупированного Северодонецка. По версии следствия, он хотел присоединиться к кадыровцам, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, мужчина переехал из Севереодонецка в Черкасскую область в июле под видом внутреннего переселенца.

Правоохранители утверждают, что он распространял прокремлевскую пропаганду, оправдывал действия оккупантов и хотел присоединиться к кадыровцам – спецотряду "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике.

Также в СБУ говорят, что мужчина пытался установить контакты с российскими спецслужбами и получить от них задания по подрывной деятельности в регионе.

Мужчине сообщили о подозрении в оправдании российской агрессии, его взяли под стражу.

Ранее украинская разведка заявила, что знает всех коллаборантов и имеет списки организаторов фейковых референдумов на оккупированных территориях.

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Марко Сировой

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