У разведки есть список всех коллаборантов, СБУ знает организаторов псевдореферендума

Главное управление разведки Минобороны имеет полную информацию о людях, которые сотрудничают с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях Украины. Служба безопасности перехватила документы об организаторах псевдореферендума. Об этом сообщает ГУР в Facebook и СБУ в Telegram.

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ГУР МО сообщает, что владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, которые сотрудничают с оккупантами, с детальным перечнем "их заслуг перед Россией".

"Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе при помощи агентуры в органах власти и силовых структурах РФ", – говорится в сообщении.

Служба безопасности заявила, что перехватила документы о более чем 1000 российских силовиков, которых планируют привлечь к псевдореферендуму на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, СБУ получила полный список людей, которые согласились возглавить так называемые "терразборкомы", – идентифицировано более 390 коллаборантов.

13 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что "настоящего" коллаборационизма на освобожденных от россиян территориях "не очень много" – от 7% до 10% людей, и часть приспешников уже сбежала от контрнаступления ВСУ в Россию.

15 сентября СБУ заявила, что получила списки всех коллаборантов деоккупированной Харьковской области.

19 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на освобожденных территориях области осталось много коллаборантов – у СБУ будет работа на пару лет.

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Наталія Медведєва

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