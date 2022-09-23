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У разведки есть список всех коллаборантов, СБУ знает организаторов псевдореферендума

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 12:26
У разведки есть список всех коллаборантов, СБУ знает организаторов псевдореферендума - Фото
Иллюстрация: Facebook ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны имеет полную информацию о людях, которые сотрудничают с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях Украины. Служба безопасности перехватила документы об организаторах псевдореферендума. Об этом сообщает ГУР в Facebook и СБУ в Telegram.

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ГУР МО сообщает, что владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, которые сотрудничают с оккупантами, с детальным перечнем "их заслуг перед Россией".

"Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе при помощи агентуры в органах власти и силовых структурах РФ", – говорится в сообщении.

Служба безопасности заявила, что перехватила документы о более чем 1000 российских силовиков, которых планируют привлечь к псевдореферендуму на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, СБУ получила полный список людей, которые согласились возглавить так называемые "терразборкомы", – идентифицировано более 390 коллаборантов.

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Наталія Медведєва
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сбу гур псевдореферендум коллаборационизм
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