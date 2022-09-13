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Подоляк о коллаборантах при деоккупации: Их не очень много, кто не сбежал, получат сроки

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 13:45
Подоляк о коллаборантах при деоккупации: Их не очень много, кто не сбежал, получат сроки - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Настоящего, четко определенного правом, коллаборационизма на освобожденных от россиян территориях "не очень много" – от 7 до 10 процентов людей, и часть пособников уже сбежала от констрнаступления ВСУ в Россию. Об этом сказал в российской программе Ходорковский LIVE советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как выразился чиновник, это "могли быть люди-аутсадеры, неудачники, люди с криминальными наклонностями, или те, кто психически неправильно понимает современное устройство мира".

"Условно, как субъект Стремоусов, субъект Аксенов, субъект Пушилин. Они шли умышленно на сотрудничество [с врагом] и проявляли инициативу", – объяснил Подоляк.

По его словам, если человек умышленно пошел на сотрудничество с врагом, занял ту или иную должность в структурах оккупационной власти, он будет осужден на конкретный срок. На освобожденных землях идет процесс оценки, "почему тот или иной человек сделал тот или иной шаг".

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Например, сказал Подоляк, еще за несколько дней до деоккупации в Харьковской области на митинги от россиян приходили некоторые люди, снимались в их пропагандистских сюжетах, "как они неистово хотят получить российский паспорт". Это – умышленная позиция, "они свой выбор сделали", пояснил чиновник.

"Все, что касается бюджетной сферы, врачи, учителя – они будут проходить собеседование. Потому что, например, вот есть человек, который работает в соцсфере, и он мог инициативно приходить и сообщать [россиянам], что коллега такой-то "говорит о России плохо", коллега такой-то "распространяет фейки о российской армии". Или сдавал соседей, писал доносы", – пояснил он.

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Главное, сказал Подоляк, четко выяснить, кто и что делал во время оккупации, – например, как разрушали государственные символы в Купянске.

В тогда еще оккупированном Купянске:

Насчет примера с украинским учителем в оккупации, который нес на уроках российскую пропаганду, он сказал, что "это, по-моему, даже более опасное преступление, чем он просто пошел бы на сотрудничество с оккупантами".

"Юридической трактовки тут не будет, но будет социальная. Не может быть учителем человек, который преподавал геноцид как способ захвата территории", – сказал он и подчеркнул, что такие случаи "будут решаться индивидуально".

Он также напомнил кадры с очередями на пунктах пропуска на границе Харьковской области с РФ и выразил надежду, что такие коллаборационисты, вроде учителя-пропагандиста, "находятся в этом караване".

"Конечно, они сейчас уезжают, чтобы жить на вокзале Курска, Белгорода и так далее. К ним будут относиться презрительно, в том числе в РФ", – сказал он.

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Євген Пилипенко
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