СБУ направила в суд обвинительные акты против Аксенова, Поклонской и других коллаборантов

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Служба безопасности Украины завершила расследование против глав российской оккупационной администрации в украинском Крыму, сообщает пресс-служба СБУ.

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В сообщении сказано, что восемь высокопоставленных чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Подозреваемым вменяются "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственная измена", "создание преступной организации". По перечисленным статьям подозреваемым, в случае признания их виновными судом, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Расследование установило, что все они помогали россиянам оккупировать Крым, а затем стали руководителями и ключевыми сотрудниками оккупационных органов власти.

Обвинительный акт в отношении восьми фигурантов направлен в суд.

Имена подозреваемых в сообщении пресс-службы не названы. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь в идет о следующих гражданах Украины:

Абисов Сергей Вадимович (бывший начальник уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму)

(бывший начальник уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму) Аксенов Сергей Валерьевич (бывший депутат Верховного Совета Крыма)

(бывший депутат Верховного Совета Крыма) Дойников Юрий Васильевич (бывший депутат и глава Севастопольского горсовета)

(бывший депутат и глава Севастопольского горсовета) Зима Петр Анатольевич (бывший начальник УСБ Украины в Севастополе)

(бывший начальник УСБ Украины в Севастополе) Константинов Владимир Андреевич (бывший глава Верховного Совета Крыма)

(бывший глава Верховного Совета Крыма) Мельниченко Виктор Иванович (бывший первый заместитель начальника – и начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной природоохранной службы Украины)

(бывший первый заместитель начальника – и начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной природоохранной службы Украины) Поклонская Наталья Владимировна (бывший старший прокурор Второго отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины)

(бывший старший прокурор Второго отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины) Темиргалиев Рустам Ильмирович (бывший депутат Верховного Совета Крыма)

11 октября Служба безопасности Украины заявила о задержании россиянина, который активно помогал оккупантам в незаконной аннексии Крыма.

8 августа 2021 года Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму.

13 октября РФ назначила Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины ответил, что она "не спрячется даже в Африке".

28 декабря Аксенов заявил о передаче в "федеральную собственность" России Керченского и Феодосийского морских портов, которые являются государственной собственностью Украины.

Сергей Бережной , Марк Сировой

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