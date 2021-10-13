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РФ назначила Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины: Не спрячется даже в Африке

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 17:11
РФ назначила Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины: Не спрячется даже в Африке - Фото
Наталья Поклонская (фото - EPA)

МИД затронул перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской, которую Россия назначила своим послом в этой стране. Об этом говорится в комментарии ведомства корреспонденту LIGA.net

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В МИД напомнили, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против Украины. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже затронуло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – сказано в комментарии.

МИД исходит из того, что Поклонская остается гражданкой Украины, уточнили в ведомстве.

В августе, когда появилась информация о возможном назначении Поклонской, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. "Если остается, то тогда у нас есть возможности испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины и является лишь гражданкой России, то они, конечно, могут назначать кого угодно и куда угодно", – сказал министр.

В мае 2020 года прокуратура Крыма объявила Поклонской подозрения по нескольким статьям. Кроме того пособница оккупантов фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения еще не объявлялись. 

Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
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Россия МИД наталья поклонская кабо-верде
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