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Поклонской объявили подозрения по нескольким статьям – прокуратура Крыма

Поклонской объявили подозрения по нескольким статьям – прокуратура Крыма - Фото
Наталья Поклонская (фото - скриншот видео)
24.05.2020, 23:55

Прокуратура Автономной республики Крым объявила пособнице оккупантов Наталье Поклонской несколько подозрений

Пособнице оккупантов Крыма, экс-"прокурору" захваченного Россией украинского полуострова Наталье Поклонской прокуратура Автономной республики Крым объявила подозрения по нескольким статьям. Кроме того Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на прокуратуру АРК.

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Отмечается, что Поклонской объявлено подозрение по ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации).

Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе Сергей Аксенов и Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной республики Крым, а также участвовали в ней".

Подозрение также объявлено по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом незаконно осуждены в России Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонская подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", – отметили в ведомстве.

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым ей не выдвигались подозрения.

По данным прокуратуры, речь идет о блокировании доступа к сайту Крым.Реалии на территории оккупированного полуострова и в России, что квалифицируется, как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Также в прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма, чем она нанесла ущерб суверенитету Украины. Признаки данного преступления квалифицируются по ч.1 ст.111 УК (государственная измена).

  • 11 мая вышло интервью журналиста Дмитрия Гордона с Поклонской.
  • 19 мая в СБУ заявили, что озвученная в интервью информация "подробно анализируется на предмет использования как дополнительных доказательств захвата Россией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны".

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Наталия Медведева
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