Интервью Поклонской и Гиркина используют в делах против них – прокуратура

Прокуратура использует данные, которые "экс-прокурор Крыма" Натальей Поклонская и бывший главарь террористической организации ДНР Игорь Гиркин сообщили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, в уголовных производствах против них. Об этом сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Бабель.
"Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая прокурор Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - сказал Мамедов.
Также замгенпрокурора не исключает, что в будущем информация из этих интервью станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права.
"Речь идет, в частности, о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации", - пояснил он.
В СБУ заявили, что изучают интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.