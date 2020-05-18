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Интервью Поклонской и Гиркина используют в делах против них – прокуратура

Интервью Поклонской и Гиркина используют в делах против них – прокуратура - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)
18.05.2020, 23:46

В Офисе генпрокурора сказали, что интервью "экс-прокурора Крыма" Поклонской и террориста Гиркина будут использованы в делах против них

Прокуратура использует данные, которые "экс-прокурор Крыма" Натальей Поклонская и бывший главарь террористической организации ДНР Игорь Гиркин сообщили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, в уголовных производствах против них. Об этом сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Бабель.

"Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая прокурор Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - сказал Мамедов.

Также замгенпрокурора не исключает, что в будущем информация из этих интервью станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права.

"Речь идет, в частности, о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации", - пояснил он.

В СБУ заявили, что изучают интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.

  • Журналист Дмитрий Гордон 11 мая опубликовал интервью с Натальей Поклонской, а 18 мая – с Игорем Гиркиным. У офиса издания Гордона провели акцию протеста.
  • Бывшего главаря боевиков террористической организации ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), в частности, обвиняют в причастности к атаке на малайзийский Boeing 777 MH17. Кроме того его подозревают в совершении террористических актов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений.
  • 10 октября 2018 года так называемому экс-прокурору оккупированного Россией Крыма и действующему депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской было объявлено подозрение в совершении военных преступлений. 
Наталия Медведева
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Гюндуз Мамедов наталья поклонская игорь гиркин интервью Дмитрий Гордон
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