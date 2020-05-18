У офиса Гордона протестовали против его интервью с террористом Гиркиным: видео

Последствия акции возле офиса Дмитрия Гордона (Скриншот видео Богдана Кутепова)

Сегодня, 18 мая, в Киеве возле офиса журналиста Дмитрия Гордона собрались нсеколько десятков человек, чтобы выразить свое возмущение тем, что Гордон взял интервью у террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Трансляцию акции протеста вел в Facebook журналист hromadske Богдан Кутепов.

Протестующие написали свое мнение на асфальте у входа в редакцию онлайн-издания Гордон, а также нарисовали красные линии на фотографиях, вывешенных на стене здания.

Один из участников акции Николай Выговский написал в Facebook, что его и политолога Владимира Феськова задержали и везут в районный отдел полиции за то, что они разрисовали портреты Гордона.

Участники протеста пытались дозвониться до Гордона и получить его ответы на свои вопросы, но им это не удалось.

11 мая Дмитрий Гордон опубликовал интервью с Натальей Поклонской.

Бывшего главаря боевиков террористической организации ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), в частности, обвиняют в причастности к атаке на малайзийский Boeing 777 MH17. Кроме того его подозревают в совершении террористических актов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений.

10 октября 2018 года так называемому экс-прокурору оккупированного Россией Крыма и действующему депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской было объявлено подозрение в совершении военных преступлений.