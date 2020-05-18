У офиса Гордона протестовали против его интервью с террористом Гиркиным: видео

Сегодня, 18 мая, в Киеве возле офиса журналиста Дмитрия Гордона собрались нсеколько десятков человек, чтобы выразить свое возмущение тем, что Гордон взял интервью у террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Трансляцию акции протеста вел в Facebook журналист hromadske Богдан Кутепов.
Протестующие написали свое мнение на асфальте у входа в редакцию онлайн-издания Гордон, а также нарисовали красные линии на фотографиях, вывешенных на стене здания.
Один из участников акции Николай Выговский написал в Facebook, что его и политолога Владимира Феськова задержали и везут в районный отдел полиции за то, что они разрисовали портреты Гордона.
Участники протеста пытались дозвониться до Гордона и получить его ответы на свои вопросы, но им это не удалось.