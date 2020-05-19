СБУ об интервью с Гиркиным и Поклонской: Это инициатива самого Гордона

Видеоинтервью Дмитрия Гордона с пособницей оккупантов в Крыму Натальей Поклонской, а также с бывшим главарем террористов Игорем Гиркиным (Стрелковым) – инициатива самого украинского журналиста. Так в Службе безопасности Украины отреагировали на слова последнего, что он якобы сделал это "в содружестве с украинскими спецслужбами".
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Вчера вечером, когда пошла волна возмущения из-за интервью Гиркина, Гордон записал видео, в котором посетовал, что "недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором", и заявил, что эти две беседы под запись были сделаны не без участия спецслужб.
В СБУ добавили, что озвученное в этих интервью "уже подробно анализируется на предмет использования как дополнительных доказательств захвата Россией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны".
Этот пост Службы в Facebook за полчаса собрал уже сотни комментариев и репостов.
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