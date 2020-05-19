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СБУ об интервью с Гиркиным и Поклонской: Это инициатива самого Гордона

СБУ об интервью с Гиркиным и Поклонской: Это инициатива самого Гордона - Фото
Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)
19.05.2020, 13:13

Спецслужбы "подробно анализируют" признания оккупантов и их пособников, сказали в СБУ, но уточнили: взять эти интервью захотел сам Дмитрий Гордон

Видеоинтервью Дмитрия Гордона с пособницей оккупантов в Крыму Натальей Поклонской, а также с бывшим главарем террористов Игорем Гиркиным (Стрелковым) – инициатива самого украинского журналиста. Так в Службе безопасности Украины отреагировали на слова последнего, что он якобы сделал это "в содружестве с украинскими спецслужбами".

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Вчера вечером, когда пошла волна возмущения из-за интервью Гиркина, Гордон записал видео, в котором посетовал, что "недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором", и заявил, что эти две беседы под запись были сделаны не без участия спецслужб.

В СБУ добавили, что озвученное в этих интервью "уже подробно анализируется на предмет использования как дополнительных доказательств захвата Россией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны".

Этот пост Службы в Facebook за полчаса собрал уже сотни комментариев и репостов.

  • 18 мая 2020 года вышло интервью Гордона с террористом Гиркиным, а неделей ранее - с пособницей оккупантов, экс-"прокурором" захваченного Крыма Поклонской.
  • Украинская прокуратура заявила, что использует его в уголовных делах.
  • В СБУ сказали LIGA.net, что "внимательно изучат содержание беседы".
  • Гиркина, в частности, обвиняют в причастности к атаке на малайзийский Boeing MH17, подозревают в совершении терактов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений.
  • 10 октября 2018 года Поклонской объявили подозрение в совершении военных преступлений.

Читайте также: Интервью Гордон-Гиркин: 20 000 дизлайков и признания в убийствах украинцев

Евгений Пилипенко
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