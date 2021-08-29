Кулеба ответил на возможное назначение Поклонской в Кабо-Верде. Грозит испортить ей жизнь

Украина может испортить жизнь одной из участниц оккупации Крыма Наталье Поклонской, которую Россия якобы хочет назначить послом в Кабо-Верде. В целом история Поклонской – иллюстрация судьбы предателей, заявил в эфире Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД отметил, что пока лишь на уровне предположений слышал о возможности назначении Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.

По словам Кулебы, надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины.

"Если остается, то тогда у нас есть возможности испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины и является лишь гражданкой России, то они, кончено, могут назначать кого угодно и куда угодно", – сказал министр.

Кулеба говорит, что ситуация с Поклонской в целом иллюстрирует "судьбу предателей".

"Вас используют. Если вы предадите свое государство, то другое государство, в пользу которого вы это сделаете (в данном случае это Россия), просто вас использует и отправит в Кабо-Верде. При всем уважении к Кабо-Верде", – объяснил он.

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Марк Сировой

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