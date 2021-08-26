Кулеба: Крымская платформа – поражение России, дальше будем работать по пяти направлениям
Крымская платформа стала поражением для России. После ее первого саммита Украина продолжит работать по пяти направлениям и усовершенствовать декларацию Крымской платформы, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, мировые СМИ и политические круги отмечают: Украина разорвала тишину вокруг Крыма и вернула этот вопрос в международную повестку дня.
Россия же наоборот – "захлебывается в рассказах о никчемности" саммита, и Украина такой реакцией довольна, говорит Кулеба.
"Все наши партнеры отмечают, что запуск Крымской платформы на таком высоком уровне – большое поражение России на крымском направлении", – сказал глава МИД.
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По словам Кулебы, саммит Крымской платформы – это только начало большой работы по пяти направлениям:
– укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма
– применение санкций;
– противодействие нарушениям прав человека;
– гарантирование безопасности и свободы судоходства;
– преодоление экономических и экологических последствий деоккупации.
Министр также назвал декларацию саммита Крымской платформы самым сильным международным документом по Крыму с 2014 года – его поддержали все участники саммита, весь ЕС и все страны НАТО.
"Документ остается открытым для подписания, мы будем работать над расширением участия в нем. Мы также будем "расшивать" этот документ: те обязательства, которые взяли на себя государства, в конкретные действия, меры и инициативы. Именно на этом будет сейчас сосредоточена наша работа", – подытожил он.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
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