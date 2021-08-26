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Кулеба: Крымская платформа – поражение России, дальше будем работать по пяти направлениям

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 13:37
Кулеба: Крымская платформа – поражение России, дальше будем работать по пяти направлениям - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Крымская платформа стала поражением для России. После ее первого саммита Украина продолжит работать по пяти направлениям и усовершенствовать декларацию Крымской платформы, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, мировые СМИ и политические круги отмечают: Украина разорвала тишину вокруг Крыма и вернула этот вопрос в международную повестку дня.

Россия же наоборот – "захлебывается в рассказах о никчемности" саммита, и Украина такой реакцией довольна, говорит Кулеба.

"Все наши партнеры отмечают, что запуск Крымской платформы на таком высоком уровне – большое поражение России на крымском направлении", – сказал глава МИД.

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По словам Кулебы, саммит Крымской платформы – это только начало большой работы по пяти направлениям:

– укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма

– применение санкций;

– противодействие нарушениям прав человека;

– гарантирование безопасности и свободы судоходства;

– преодоление экономических и экологических последствий деоккупации.

Министр также назвал декларацию саммита Крымской платформы самым сильным международным документом по Крыму с 2014 года – его поддержали все участники саммита, весь ЕС и все страны НАТО.

"Документ остается открытым для подписания, мы будем работать над расширением участия в нем. Мы также будем "расшивать" этот документ: те обязательства, которые взяли на себя государства, в конкретные действия, меры и инициативы. Именно на этом будет сейчас сосредоточена наша работа", – подытожил он.

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Марк Сировой
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Крым дмитрий кулеба крымская платформа
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