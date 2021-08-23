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Зеленский: Подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 16:10
Зеленский: Подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Подпись России под декларацией Крымской платформы будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте, уверен президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в завершающей речи на саммите Крымской платформы.

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По словам Зеленского, Россия так активно комментировала и реагировала на саммит, что сложилось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы.

"Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для общей выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки", – заявил Зеленский.

Президент пообещал, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя России. "Скорее всего эта подпись будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – добавил Зеленский.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Денис Юдин
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деоккупация Крыма Владимир Зеленский крымская платформа
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