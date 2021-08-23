Зеленский: Подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте
Подпись России под декларацией Крымской платформы будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте, уверен президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в завершающей речи на саммите Крымской платформы.
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По словам Зеленского, Россия так активно комментировала и реагировала на саммит, что сложилось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы.
"Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для общей выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки", – заявил Зеленский.
Президент пообещал, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя России. "Скорее всего эта подпись будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – добавил Зеленский.
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