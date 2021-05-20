Зеленский о Крымской платформе: Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам

Президент Владимир Зеленский решил пока не называть страны, которые приедут в Украину на саммит Крымской платформы, но заявил, что участие в нем станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе. Об этом он заявил на пресс-конференции на ГП Антонов.

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"Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам из-за осложнения отношений с РФ. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу. Но для нас очень важно, чтобы в конце семи лет этой войны и незаконной аннексии украинского полуострова, наконец-то появилось хоть что-то", – отметил президент.

Он подчеркнул, что рад, что сегодня появилось не "хоть что-то", а "действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма". По его словам это будет саммит, где Украина не просто что-то декларативно подпишет, а будут рассматриваться шаги по деоккупации. Список стран, которые примут участие в Крымской платформе президент обещал обнародовать позже.

В заключение Зеленский анонсировал открытие постоянно действующего офиса при Крымской платформе. В этом офисе юристы и экономисты будут ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей, которые должны получать гуманитарную помощь и которые находятся в тюрьмах у россиян, отметил глава государства.

4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.

18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.

12 февраля Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе.

15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России.

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Дарья Мостовая

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