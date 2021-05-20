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Зеленский о Крымской платформе: Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам

20.05.2021, 13:55
Зеленский о Крымской платформе: Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский решил пока не называть страны, которые приедут в Украину на саммит Крымской платформы, но заявил, что участие в нем станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе. Об этом он заявил на пресс-конференции на ГП Антонов.

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"Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам из-за осложнения отношений с РФ. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу. Но для нас очень важно, чтобы в конце семи лет этой войны и незаконной аннексии украинского полуострова, наконец-то появилось хоть что-то", – отметил президент.

Он подчеркнул, что рад, что сегодня появилось не "хоть что-то", а "действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма". По его словам это будет саммит, где Украина не просто что-то декларативно подпишет, а будут рассматриваться шаги по деоккупации. Список стран, которые примут участие в Крымской платформе президент обещал обнародовать позже.

В заключение Зеленский анонсировал открытие постоянно действующего офиса при Крымской платформе. В этом офисе юристы и экономисты будут ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей, которые должны получать гуманитарную помощь и которые находятся в тюрьмах у россиян, отметил глава государства.

Читайте также: Кулеба: США поддерживают Крымскую платформу и будут представлены на ней на высоком уровне

Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский оккупация крыма саммит аннексированный крым крымская платформа
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