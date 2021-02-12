Европарламент призвал ЕС активно участвовать в Крымской платформе по деоккупации

Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе – создающейся по инициативе Украины международной переговорной площадке по деоккупации полуострова. Об этом говорится в резолюции Европарламента от 11 февраля.

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"Европарламент повторяет свой призыв к международному формату переговоров по деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС", – говорится в резолюции.

ЕП также призвал вице-президента ЕС по правам человека, Еврокомиссию и государства-члены ЕС предоставить всю необходимую поддержку для создания Крымской платформы.

Кроме того, ЕП считает важным привлечение к деятельности платформы Меджлиса крымскотатарского народа – "как единственного международно признанного представительного органа крымских татар".

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По мнению ЕП, Крымская платформа позволит координировать, формализовать и систематизировать усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины.

ЕП в очередной раз осудил дестабилизирующие действия России и ее военное вмешательство в Украину, а также выразил озабоченность из-за милитаризации Крыма.

4 сентября 2020 года президент Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.

25 сентября первая замглавы МИД Джапарова заявила, что Украина предложит властям России участвовать в такой платформе. О готовности сотрудничать в ее рамках уже заявили США и Турция. Поддержала идею и Великобритания.

18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021-го.

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Марк Сировой

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