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Европарламент призвал ЕС активно участвовать в Крымской платформе по деоккупации

12.02.2021, 15:30
Европарламент призвал ЕС активно участвовать в Крымской платформе по деоккупации - Фото
Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе – создающейся по инициативе Украины международной переговорной площадке по деоккупации полуострова. Об этом говорится в резолюции Европарламента от 11 февраля.

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"Европарламент повторяет свой призыв к международному формату переговоров по деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС", – говорится в резолюции.

ЕП также призвал вице-президента ЕС по правам человека, Еврокомиссию и государства-члены ЕС предоставить всю необходимую поддержку для создания Крымской платформы.

Кроме того, ЕП считает важным привлечение к деятельности платформы Меджлиса крымскотатарского народа – "как единственного международно признанного представительного органа крымских татар".

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По мнению ЕП, Крымская платформа позволит координировать, формализовать и систематизировать усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины.

ЕП в очередной раз осудил дестабилизирующие действия России и ее военное вмешательство в Украину, а также выразил озабоченность из-за милитаризации Крыма.

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Марк Сировой
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европарламент Крым деоккупация крымская платформа
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