США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – МИД

Эмине Джапарова подробно рассказала Кристине Квин о видении украинской стороной Крымской платформы

Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой 26 октября, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Джапарова подробно рассказала Квин о видении украинской стороной Крымской платформы, главной целью которой должно стать объединение политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.

Сообщается, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована госсекретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной – Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джапарова также подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций о проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей, а также о ситуации с правами человека в Крыму, которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

24 сентября президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.

25 сентября первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина предложит властям России участвовать в платформе по деоккупации Крыма.

Читайте также: Турция согласилась сотрудничать с Украиной в рамках Крымской платформы

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.