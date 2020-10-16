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Турция согласилась сотрудничать с Украиной в рамках Крымской платформы

16.10.2020, 19:47
Турция согласилась сотрудничать с Украиной в рамках Крымской платформы - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Офис президента)

Лидеры двух стран заявили о намерении совместно работать для улучшения условий жизни крымских татар, вынужденных покинуть оккупированный полуостров

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанном по итогам сегодняшней встречи в Стамбуле, передает Офис президента.

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"Подчеркивая преданность принципам и нормам международного права, Турецкая республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной", – говорится в документе.

Зеленский и Эрдоган заявили, что продолжат прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма и восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Украина и Турция выразили готовность продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины.

Лидеры двух стран заявили о намерении совместно работать для улучшения условий жизни крымских татар, вынужденных покинуть оккупированный полуостров.

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Наталия Медведева
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