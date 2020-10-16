Турция согласилась сотрудничать с Украиной в рамках Крымской платформы
Лидеры двух стран заявили о намерении совместно работать для улучшения условий жизни крымских татар, вынужденных покинуть оккупированный полуостров
Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанном по итогам сегодняшней встречи в Стамбуле, передает Офис президента.
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"Подчеркивая преданность принципам и нормам международного права, Турецкая республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной", – говорится в документе.
Зеленский и Эрдоган заявили, что продолжат прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма и восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Украина и Турция выразили готовность продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины.
Лидеры двух стран заявили о намерении совместно работать для улучшения условий жизни крымских татар, вынужденных покинуть оккупированный полуостров.
- 24 сентября президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.
- 25 сентября первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина предложит властям России участвовать в платформе по деоккупации Крыма.
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