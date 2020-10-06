Хорватский опыт может быть базой для реинтеграции Украины – МинВОТ
Вице-премьер Алексей Резников обсудил в Загребе опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий
Украине необходима собственная модель безопасной реинтеграции, но может быть использован опыт Хорватии. К такому выводу пришли вице-премьер-министр Алексей Резников и авторы и организаторы политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии на встрече в Загребе, сообщает пресс-служба Министерства по интеграции временно оккупированных территорий.
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Представители Хорватии рассказали о ключевых составляющих реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, восстановление имущественных прав, социально-гуманитарная политика, восстановление государственного строя на всех территориях, примирение между населением.
Также на встрече было подчеркнуто, что большим шагом к безопасной реинтеграции будет обеспечение информационного суверенитета и введение правильной информполитики.
Украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт может стать базой для украинской реинтеграции, но ее модель должна быть для Украины своя.
Во время встречи было отмечено, что по прошествии 25 лет процесс реинтеграции в Хорватии еще не завершен.
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