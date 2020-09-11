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Семь часов переговоров в Берлине по российско-украинской войне. Все итоги (обновляется)

11.09.2020, 22:05
Семь часов переговоров в Берлине по российско-украинской войне. Все итоги (обновляется) - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

Глава ОП Андрей Ермак назвал главным результатам переговоров договоренность о продлении режима тишины на Донбассе

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Переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине завершились. Об этом LIGA.net сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Переговоры продолжались семь часов.

Украину на встрече, кроме Резникова, представляли глава Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также уходили представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и др.

Резников сообщил, что украинская делегация направилась в посольство Украины в ФРГ. 

Ермак назвал главным результатам переговоров договоренность о продлении режима тишины на Донбассе. Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи, передает корреспондент Укринформа.
Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось". "Не могу похвастать, что... удалось достигнуть согласованных решений", - сказал он, отметив, что стороны поддержали продолжение прекращения огня. В то же время он напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине. Он не видит оснований для встречи лидеров нормандского формата.

Ермак перед началом встречи сообщил, что основными темами переговоров будет режим тишины на Донбассе и как можно более скорое проведение саммита в нормандском формате. Он заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса.

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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