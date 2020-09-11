Семь часов переговоров в Берлине по российско-украинской войне. Все итоги (обновляется)

Глава ОП Андрей Ермак назвал главным результатам переговоров договоренность о продлении режима тишины на Донбассе

дополнено

Переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине завершились. Об этом LIGA.net сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Переговоры продолжались семь часов.

Украину на встрече, кроме Резникова, представляли глава Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также уходили представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и др.

Резников сообщил, что украинская делегация направилась в посольство Украины в ФРГ.

Ермак назвал главным результатам переговоров договоренность о продлении режима тишины на Донбассе. Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи, передает корреспондент Укринформа .

Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось". "Не могу похвастать, что... удалось достигнуть согласованных решений", - сказал он, отметив, что стороны поддержали продолжение прекращения огня. В то же время он напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине. Он не видит оснований для встречи лидеров нормандского формата.

Ермак перед началом встречи сообщил, что основными темами переговоров будет режим тишины на Донбассе и как можно более скорое проведение саммита в нормандском формате. Он заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса.

дополняется

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.