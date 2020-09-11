Семь часов переговоров в Берлине по российско-украинской войне. Все итоги (обновляется)
Глава ОП Андрей Ермак назвал главным результатам переговоров договоренность о продлении режима тишины на Донбассе
Переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине завершились. Об этом LIGA.net сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Переговоры продолжались семь часов.
Украину на встрече, кроме Резникова, представляли глава Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также уходили представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и др.
Резников сообщил, что украинская делегация направилась в посольство Украины в ФРГ.
Ермак перед началом встречи сообщил, что основными темами переговоров будет режим тишины на Донбассе и как можно более скорое проведение саммита в нормандском формате. Он заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса.
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