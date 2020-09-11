Ермак: Главное достижение встречи в Берлине — продление режима тишины на Донбассе

Однако стороны не достигли договоренности о дате проведения саммита лидеров нормандского формата

Главный результат переговоров в Берлине в нормандском формате на уровне политических советников - договоренность о продлении режима тишины в Донбассе. Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент Укринформа.

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По словам Ермака, все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима тишины.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим тишины, который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен", - сказал Ермак.

Он сказал, что стороны не достигли договоренности о дате проведения саммита лидеров нормандского формата.

"Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал Ермак.

По его словам, за семь часов переговоров делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей, достигнутых в Париже: вопросам безопасности, политическим вопросам, доступу Красного Креста, освобождению удерживаемых лиц.

Ермак отметил важность того, что на встрече присутствовали послы ОБСЕ. "Это дает надежду, что связь между нормандским и минским форматами будет очень прочной, надежной и эффективной", - сказал он.

Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.

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Глава ОП убежден, что после нынешней встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне минского процесса.

"Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах, которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7", - сказал Ермак.

Он отметил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

В Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".

Вадим Ребрина

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